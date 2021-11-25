الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة

قُتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات في هجوم شنه مسلحون على مدرسة ثانوية في جنوب غرب الكاميرون، إحدى المنطقتين الناطقتيْن بالإنجليزية في البلاد.

وذكرت قناة "سي آر تي" الحكومية، أن مدرسة "إيكوندو تيتي" كانت مسرحًا لهجوم شنه مسلحون فتحوا النار بطريقة عشوائية داخل المدرسة، وألقوا متفجرات داخل الأقسام، أسفر عنها مقتل ثلاثة تلاميذ ومعلمتهم وإصابة العشرات.

0

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443 08:44 AM

الكاميرون.. مقتل أربعة وإصابة العشرات في هجوم مسلح على مدرسة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 513

قُتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات في هجوم شنه مسلحون على مدرسة ثانوية في جنوب غرب الكاميرون، إحدى المنطقتين الناطقتيْن بالإنجليزية في البلاد.

وذكرت قناة "سي آر تي" الحكومية، أن مدرسة "إيكوندو تيتي" كانت مسرحًا لهجوم شنه مسلحون فتحوا النار بطريقة عشوائية داخل المدرسة، وألقوا متفجرات داخل الأقسام، أسفر عنها مقتل ثلاثة تلاميذ ومعلمتهم وإصابة العشرات.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021