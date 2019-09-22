تحت هاشتاق "همة حتى القمة".. مدارس الأفلاج تطلق 100 تغريدة وطنية

تدشّن مسابقات تفاعية لإتاحة الفرصة للمشاركة في الاحتفال بيوم الوطن

أطلقت مدارس الأفلاج ومعرفات الإدارة على تويتر نحو 100 تغريدة وطنية احتفالاً باليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، كما أعلنت بعض المسابقات التفاعلية لإتاحة الفرصة للمشاركة في فرحة الوطن، والتعبير عن المشاعر الوطنية.

كما نشرت المدارس عبر معرفاتها على تويتر مشاعر الفرح تحت هاشتاق "همة حتى القمة"، ونشرت العديد من تصاميم "إنفوجرافيك"، تحمل صور الملك وسمو ولي العهد، وعبارات الفخر والاعتزاز بالوطن وقيادته. كما أعلنت مسابقات تنافسية وطنية؛ لتعزز الانتماء للوطن، وتسهم في تنمية القيم لدى النشء.

وكانت "مدارس الأفلاج" قد أنهت استعدادها للاحتفال باليوم الوطني الأربعاء القادم بحزمة من البرامج الوطنية المتنوعة، تقام في الإذاعة الصباحية والحصص الدراسية، يشاركهم خلالها قائد المدرسة ومنسوبوها، ومشرف تربوي يزور المدرسة في ذلك اليوم.

كما تزينت المباني التعليمية بالأفلاج باللون الأخضر، واتشحت بالأعلام السعودية.