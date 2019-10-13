شاهد .. أصوات الرعد ترافق "أمطار حرة العلا" وسط أجواء غائمة

تصوير- يحيى المازن
رافقت مشاهد لأمطار الحرة وطريق "ثربة - أبو راكة" جهة محافظة العلا، أمس السبت، أصوات الرعد وحجم المياه التي وُصفت ما بين الخفيفة والمتوسطة؛ إذ سالت بعض الأودية؛ حيث شهد مناخ تلك المناطق أجواءً غائمة.تبوك امطار حالة الطقس
فيما شملت طريق "ثربة - أبو راكة" أسالت الهطولات بعض الأودية
تصوير- يحيى المازن
رافقت مشاهد لأمطار الحرة وطريق "ثربة - أبو راكة" جهة محافظة العلا، أمس السبت، أصوات الرعد وحجم المياه التي وُصفت ما بين الخفيفة والمتوسطة؛ إذ سالت بعض الأودية؛ حيث شهد مناخ تلك المناطق أجواءً غائمة.