شاهد .. أصوات الرعد ترافق "أمطار حرة العلا" وسط أجواء غائمة

فيما شملت طريق "ثربة - أبو راكة" أسالت الهطولات بعض الأودية

تصوير- يحيى المازن

رافقت مشاهد لأمطار الحرة وطريق "ثربة - أبو راكة" جهة محافظة العلا، أمس السبت، أصوات الرعد وحجم المياه التي وُصفت ما بين الخفيفة والمتوسطة؛ إذ سالت بعض الأودية؛ حيث شهد مناخ تلك المناطق أجواءً غائمة.