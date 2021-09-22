تمديد تكليف "الغامدي" مديرًا لمستشفى نمرة العام لمدة عام

أصدر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، وائل مطير، اليوم، قراراً بتمديد تكليف الأخصائي عبدالرحمن بن خميس الغامدي، مديراً لمستشفى نمرة العام لمدة عام.

وأعرب "الغامدي"، عن شكره وتقديره على هذه الثقة وحسن الظن، سائلاً الله، العون والتوفيق في خدمة الوطن والمواطن والارتقاء بالخدمة الصحية بالمستشفى.