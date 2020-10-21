بالفيديو.. سرقة سيارة من أمام منزل مواطن في حي النهضة بالرياض

السارق فتح أبوابها بآلة حادة

باشرت شرطة مركز حي الروضة بمدينة الرياض حادث سرقة سيارة من نوع داتسون بيضاء اللون موديل ٨٤، من أمام منزل مواطن بحي النهضة شارع الشركي، حيث كانت السيارة متوقفة أمام منزل المواطن ليتفاجأ بالسارق يفتح أبوابها بآلة حادة ويسرع في مغادرة الحي.

ولقد أبلغ المواطن الأجهزة الأمنية عن الحادث مستعيناً بما ورد في مقطع الفيديو المصور من كاميرا المنزل، والذي يبين سرقة السيارة والهرب لجهة غير معلومة.