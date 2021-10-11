المرور يضبط قائد شاحنة تَوَقَّف وسط طريق عامٍّ مُعرِّضًا حياة الآخرين للخطر

ضبط المرور السعودي، قائد شاحنة، بعد توقفه في وسط الطريق العامّ، مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العامّ مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر؛ فقد تم ضبطه وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام.
عقب مقطع فيديو متداول.. وقال: تم ضبطه وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام
ضبط المرور السعودي، قائد شاحنة، بعد توقفه في وسط الطريق العامّ، مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.
وقال المرور عبر حسابه في تويتر: إشارةً إلى مقطع الفيديو المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر قائد شاحنة قام بالتوقف بوسط الطريق العامّ مُعرِّضًا حياته وحياة الآخرين للخطر؛ فقد تم ضبطه وتطبيق العقوبة المقررة بالنظام.