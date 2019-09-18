اختتام عمل تدريب حول احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب

نظمته هيئة حقوق الإنسان بالرياض بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة

اختتمت هيئة حقوق الإنسان بالرياض، اليوم، عملاً تدريبيّاً متخصصاً بعنوان "احترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب"، بحضور نائب رئيس الهيئة عبدالعزيز بن عبدالله الخيال، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ومشاركة مختصين من داخل المملكة وخارجها.



واستهدف التدريب تعزيز المعرفة بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والاتفاقيات الأممية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب التي تمت المصادقة عليها في إطار الأمم المتحدة.



وشاركت في التدريب الذي استمرت فعالياته ثلاثة أيام، الجهات المعنية بإنفاذ القوانين؛ منها وزارة الداخلية، وأمن الدولة، والدفاع، والحرس الوطني، والقضاء، والسجون، والنيابة العامة.



واستعرضت جلسات اليوم الأول للتدريب: الإطار القانوني الدولي لاحترام حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، وتعريف الجرائم الإرهابية والتنظيمات المرتبطة بها، والأساليب المختلفة لمواجهة العمليات الإرهابية وقيود استخدام القوة أثناء التصدي لها.



وتناولت جلسات اليوم الثاني: الالتزامات المتعلقة باحتجاز الأفراد وطريقة معاملتهم وَفْقاً للقانون الدولي لـحقوق الإنسان، وممارسات الاستجواب والاحتجاز المتوافقة مع ذلك.



وتطرقت جلسات اليوم الثالث والأخير إلى حالات الطوارئ والحقوق القابلة للتقييد، وأساليب التحري الخاصة.



وجاء التدريب في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين المملكة ممثلة في: هيئة حقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، التي تم الاتفاق فيها على إعداد برامج للتعاون الفني يتضمن العديد من الأنشطة.



وتأتي هذه الخطوة متواكبة مع جهود المملكة في التخفيف من معاناة ضحايا الإرهاب من خلال برامج شاملة ومتخصصة.