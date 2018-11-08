"صحة جدة" تحتفل باليوم العالمي للجودة

تحت شعار: "القيادة مسألة ثقة"

احتفلت صحة جدة، ممثلة بإدارة الجودة وسلامة المرضى، صباح اليوم الخميس، باليوم العالمي للجودة، برعاية محافظ جدة، الأمير مشعل بن ماجد، والذي يوافق الثاني من شهر نوفمبر من كل عام، تحت شعار: "القيادة مسألة ثقة".

يأتي ذلك، بحضور وكيل الوزارة للتخطيط والتحول، الدكتور خالد الشيباني، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة، الدكتور مشعل السيالي، وعدد من القيادات الصحية بالوزارة والمدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات وموظفي صحة جدة، بفندق الإنتركونتيننتال بجدة.

وأكد الدكتور مشعل السيالي، حرص صحة جدة على نشر وترسيخ ثقافة الجودة واعتمادها أسلوب حياة وعمل في الخدمات الصحية كافة، ومواكبة المتغيرات والمستجدات لتطبيق أعلى معايير الجودة الشاملة.

وأوضح أن الجودة مطلب إسلامي ووظيفي، حيث تعنى بالقدرة على تحقيق رغبات المستفيد بالشكل الذي يتطابق مع توقعاته، وتحقيق رضاه التام عن الخدمة التي تقدم إليه، قائلاً إن هذا ما تسعى إليه الدولة ـ رعاها الله ـ في جميع القطاعات، وبالأخص القطاع الصحي، بهدف تجويد الخدمات لتقديمها بالشكل الذي يتناسب مع رؤيتها الوطنية 2030 ـ بمشيئة الله تعالى ـ.

وقدم الدكتور "السيالي" شكره وتقديره لمحافظ جدة؛ على رعايته وحرصه وتشجيعه لمثل هذه الفعاليات والأنشطة ودعمه اللامحدود لصحة جدة، متمنياً التوفيق للمشاركين في الحوار لإيصال مفهوم الجودة وبرنامج وقاية التي من شأنها رفع مستوى الخدمات الصحية في المحافظة.

وألقت مديرة إدارة الجودة و سلامة المرضى بصحة جدة، إيمان أبو رأس، كلمة بينت فيها أن الجودة حظيت بكثير من الاهتمام في جميع القطاعات وبالأخص القطاع الصحي، وأن الجودة تعد إحدى الركائز الأساسية لنموذج الإدارة الحديثة.

وأكدت سعي إداراتها إلى بناء شراكه فعالة مع القطاعات الأخرى، وتركيز الإدارة على مبادرات تخص الجودة، والتحسين المستمر لمواجهة المتغيرات المستقبلية ودعم جودة العمل وإتقانه.

وشهد الحفل تدشين المرحلة الثانية من برنامج وقاية أحد البرامج الحديثة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة في المرافق الصحية لصحة جدة، وهو عبارة عن برنامج يستخدم للإبلاغ عن الحوادث الطبية وغير الطبية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بجدة، كما شاهد الحضورعرضًا مرئيًا عن البرنامج وكيفية عمله.

تخلل هذه الفعاليات برنامج علمي وحلقة نقاش اشتمل على العديد من المحاضرات والنقاط المهمة والتي قدمها نخبة من الأطباء والمتخصصين في هذا المجال من داخل وخارج جدة.

وقدم وكيل الوزارة للتخطيط والتحول، الدكتور خالد الشيباني، محاضرة بعنوان: "ما يلزم لتحقيق النجاح في التحول والتخطيط العام والإستراتيجية"، ومحاضرة بعنوان: "تأثير الثقافة والقيم على إدارة التغيير"، قدمها المستشار بمكتب التحول بالوزارة، حاتم شهاب.

كما قدم الدكتور عادل العجاجي، محاضرة عن إدارة التغيير المؤسسي وأهميتها لإنجاح المبادرات والتحول الكلي، تلاها محاضرة لجمال بوحليقة عن استمرارية التغيير.