أمطار جدة تنعش الأجواء وتدفع الأهالي للتنزُّه والاستمتاع بالبحر

تراوحت هطولاتها بين المتوسطة والغزيرة وسط استنفار الأجهزة المعنية

دفعت الأجواء الجميلة التي تشهدها جدة اليوم بكثير من الأهالي إلى الاستمتاع بالبحر والخروج للتنزه، في وقت شهدت فيه الأحياء الشمالية الآن حالة من الاستقرار، فيما كانت الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأحياء الجنوبية والجنوبية الشرقية من المحافظة.

يأتي ذلك في الوقت الذي استنفرت فيه أجهزة الدفاع المدني والمرور والهلال الأحمر وأمانة محافظة جدة، حيث لا تزال آليات الأمانة تعمل على شفط مياه الشوارع، والدفاع المدني على أهبة الاستعداد؛ لمواجهة أي طارئ -لا قدر الله- بينما يعمل المرور على تحويل بعض المسارات وفكّ الاختناقات، فيما وضع الهلال الأحمر سيارات الإسعاف في حال الاستعداد.