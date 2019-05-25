"الراجحي": نعمل وفق شراكة وتكامل مع قطاع الأعمال لدعم التوسع في التوطين

قال: أطلقنا 71 خدمة للقطاع الخاص والأفراد وستكون متاحة قبل نهاية العام

أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي خلال لقائه أمس, بأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة أن الوزارة تعمل وفق شراكة استراتيجية فعالة وتكامل مع قطاع الأعمال لتحفيزه على النمو، والتوسع في توطين الوظائف.

وبين أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أطلقت 71 خدمة موجهة لمنشآت القطاع الخاص والأفراد تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وجزء كبير منها متاح من خلال منصة "قوى"، مؤكداً أن جميعها ستكون متاحة في المنصة قبل نهاية العام الجاري.

وفيما يتعلق بأنواع الدعم الذي تقدمه الوزارة، أكد أنها تعمل على تمكين ودعم كل من لديه رغبة وتوجه في مجال العمل التنموي والجمعيات التخصصية، كما تسعى إلى مضاعفة أعداد الجمعيات التخصصية خلال الأعوام المقبلة انطلاقا من رؤية المملكة 2030.

وتحدث المهندس الراجحي عن إطلاق 45 مبادرة تنموية في مجالات مختلفة، بھدف تعزيز مجال المبادرات الاجتماعية وتنمية القطاعات غير الربحية المعنية بتمكين المواطنين والمواطنات، من خلال برامج التمكین المختلفة وتطوير وتحسين فاعلیتھا وتأهيل قدرات القائمين عليها.

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي أن غرفة مكة المكرمة ظلت تعمل على تطبيق الرؤى الطموحة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في مختلف مفاصلها، حيث بلغ عدد الدورات التدريبية التي قدمتها في العام الماضي 2018 أكثر من 65 دورة للمساعدة في تهيئة المواطنين والمواطنات لسوق العمل، وبلغ عدد المستفيدين منها 5815 مستفيداً.

وأشار إلى أن غرفة مكة المكرمة بادرت بتحمل تكاليف العديد من هذه الدورات وغيرها، فضلاً عن التعاون مع الشركاء لتوظيف آلاف الشباب والشابات في العديد من القطاعات من خلال المسارات الوظيفية التي لم تتوقف حتى الآن، ووصل العدد في العام الماضي إلى نحو 1692 مواطناً ومواطنة.

وبيًن هشام كعكي أن غرفة مكة المكرمة قدمت عبر أجهزتها المختلفة في المجال الاجتماعي، أكثر من 93 مبادرة اجتماعية هادفة، فيما ظلت العناية تتواصل بقطاعات رواد الأعمال الأسر المنتجة، ذاكراً على سبيل المثال إيرادات الأسر المنتجة عبر فعاليات ومناسبات الغرفة التي بلغت أكثر من 422 ألف ريال في العام الماضي، واستفادت نحو 765 أسرة وصاحب حرفة من الخدمات التي يقدمها مركز الأسر المنتجة بالغرفة.

يذكر أن اللقاء الذي حضره مساعد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس محمد بن ناصر الجاسر، ومدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" الدكتور محمد بن أحمد السديري وعدد من قيادات الوزارة. اختتم بزيارة إلى فعالية "فوانيس مكية" التي كانت غرفة مكة المكرمة أطلقتها في العاشر من رمضان حتى العشرين منه، وشهدت حضورًا لافتاً من أهالي مكة المكرمة وزوارها.