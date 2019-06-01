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استمر لأكثر من 6 ساعات وعاد تدريجيًا في بعض المحافظات

"تجارة نجران" تستنفر جميع إمكاناتها بسبب انقطاع الكهرباء بالمنطقة

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استنفرت وزارة التجارة بمنطقة نجران والمكاتب التابعة لها كامل طاقاتها وذلك لضبط أسعار الوقود بالمحطات خوفًا من التلاعب الذي سببه انقطاع الكهرباء بمنطقة نجران ومحافظاتها لأكثر من 6ساعات, وكان التيار قد انقطع في المنطقة ومحافظاتها من الساعة الثالثة والنصف عصرًا ولم يعد إلا بعد نحو ست ساعات وتمت إعادته بصورة تدريجية حيث لم يكتمل في بعض المحافظات ومراكزها سوى الساعة العاشرة مساءً.