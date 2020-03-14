"إغاثي الملك سلمان" يوزّع 3.099 سلة غذائية في المناطق المحاذية لصعدة

استفاد منها 18.591 فرداً

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية، أمس، 3.099 سلة غذائية في 40 قرية تابعة لمديريات حيران وميدي وحرض وعبس المحاذية لمحافظة صعدة، بالإضافة إلى جزيرتي الفشت وبكلان، استفاد منها 18.591 فرداً.

يأتي ذلك في إطار الدعم الإنساني المقدم من المملكة ممثلةً بمركز الملك سلمان للإغاثة لأبناء الشعب اليمني في مختلف المحافظات اليمنية.