"تقنية صامطة" تنظِّم لقاء افتراضيًّا للمتدربين المستجدين

استهدف تعريف 130 متدربًا بأقسام الكلية وتخصصاتها

نظّمت الكلية التقنية بمحافظة صامطة ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد لقاء افتراضيًّا مع المتدربين المستجدين، وذلك ضمن برامج اليوم التقني برعاية عميد الكلية أحمد دربشي.

وكان اللقاء قد بدأ بكلمة لعميد الكلية، رحب خلالها بالحضور وبالمتدربين المستجدين موجهًا لهم رسائل تربوية وتوعوية، تعينهم في بداية مشوارهم التدريبي بالتقيد بجميع تعليمات وأنظمة الكلية، والمحافظة على مرافق الكلية.. مشيرًا إلى التقيد بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في ارتداء الكمامة، والمحافظة على التباعد داخل المعامل والورش التدريبية.. وحثهم على الجد والاجتهاد، والحرص على حضور المحاضرات، سواء عن بعد أو حضوريًّا للمقررات العملية.

فيما أوضح مدير وحدة التوجيه والإرشاد مصعب عريشي أن هذا البرنامج يعد تهيئة للمتدربين المستجدين للتعرف على الكلية وأقسامها وتخصصاتها وأنظمتها.. علمًا بأنه قد تم قبول عدد (130) متدربًا من أصل (515) ممن تقدموا لاختبار القبول للفصل التدريبي الثاني موزعين على (6) تخصصات تقنية، هي: المساحة - إنشاءات معمارية - إنشاءات مدنية - المحاسبة – الإلكترونيات - شبكات الحاسب.



