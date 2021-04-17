مدرب الأهلي قبل مواجهة الدحيل: نسعى لتعويض الخسارة ولن نتراجع عن الفوز

"ميتيريتا":علينا تجاوز ما حدث في المباراة الماضية

أشار مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريجيكامب إلى أهمية المباراة الثانية لفريقه في دور المجموعات من البطولة الآسيوية، والتي ستلعب غداً أمام فريق الدحيل القطري؛ موضحاً أنه لن يرضى بالخسارة ويريد فقط الفوز في هذه المباراة القوية.



جاء ذلك خلال حديث المدرب بجانب اللاعب ميتريتا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمواجهة.



وزاد ريجيكامب في مستهل حديثه: "المباراة الثانية بالمجموعة هامة جداً، وسنواجه فريقاً يلعب بطريقة جيدة ويجب علينا ألا نخسر هذه المواجهة".



وعن قادة الفريق واللاعبين في أرض الملعب علق المدرب وقال: "محمد العويس ليس اللاعب الوحيد الذي يتحدث داخل الملعب، وهو يعتبر قائد وعليه أن يقوم بذلك مع زملائه، وهذا أمر طبيعي، وعليهم أن يساعدوا بعضهم البعض"، وأضاف: "نسعى دائماً لبناء روح الثقة للاعبي الفريق، وقمنا برفع المعنويات للاعبين، لأنه ليس من السهل أن تخرج الفريق من الإحباط خاصة بعد خسارة مباراة".



وعلق المدرب عن الخسارة القاسية في المباراة الماضية أمام الاستقلال قائلاً: "أتحمل المسؤولية كاملة عن لقاء الفريق الماضي؛ حيث تلقينا خمسة أهداف، ويجب عدم إلقاء اللوم على اللاعبين".



أما لاعب خط وسط الفريق الروماني ميتريتا فتحدث في المؤتمر وقال: "علينا تجاوز ما حدث في المباراة الماضية، وسنلعب غداً في مواجهة هامة أمام فريق قوي"، وعن زميله بالفريق عبد الرحمن غريب علق قائلاً: "هو لاعب مهم جداً بالنسبة للفريق، ولدينا نفس النهج، وعلينا مساعدة الفريق في تحقيق الانتصار وتعويض فقدان النقاط في المواجهة الافتتاحية".