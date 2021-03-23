نائب أمير حائل يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة

تلقى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز ‏نائب أمير منطقة حائل اليوم، الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا ‏‏"كوفيد-19"، ضمن الخطة الوطنية للقاح التي تنفذها وزارة الصحة.‏

ونوّه بالعناية والاهتمام التي توليها القيادة الرشيدة بصحة المواطنين والمقيمين وتسخير جميع الإمكانات ‏لمكافحة الجائحة، مشيداً بمتابعة وزير الصحة وجهود فرع الوزارة ‏بالمنطقة والتجمع الصحي وحرصهم على كل ما يخدم صحة المواطن ‏والمقيم.

ودعا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق "صحتي" للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة المجتمع، بوصفه جزءاً من ‏الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها بإذن الله. ‏