الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف النصر ضد بيرسيبوليس الإيراني

قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رد الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي، حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت رد اعتراض نادي النصر المقدم بالاستناد للمادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، بخصوص أهلية عدد من لاعبي نادي بيرسيبوليس الإيراني الذين شاركوا في مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وبهذا القرار سيكون فريق بيرسيبوليس طرفًا في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر المقبل.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي النصر السعودي

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16 نوفمبر 2020 - 1 ربيع الآخر 1442 01:17 PM

الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف النصر ضد بيرسيبوليس الإيراني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رد الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي، حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد قررت رد اعتراض نادي النصر المقدم بالاستناد للمادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، بخصوص أهلية عدد من لاعبي نادي بيرسيبوليس الإيراني الذين شاركوا في مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب.

وبهذا القرار سيكون فريق بيرسيبوليس طرفًا في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر المقبل.

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