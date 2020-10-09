روسيا تعلن: أرمينيا وأذربيجان تشاركان في محادثات موسكو

تهدف إلى إنهاء المعارك في ناغورني قره باغ

أعلنت روسيا اليوم، أن أرمينيا وأذربيجان وافقتا على المشاركة في مفاوضات في موسكو؛ تهدف إلى إنهاء المعارك في ناغورني قره باغ، بعدما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى عقدها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا؛ في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "باكو ويريفان أكّدتا مشاركتهما في مشاورات موسكو"، مضيفة أن "التحضيرات جارية على قدم وساق للمحادثات المنتظرة، في وقت لاحق اليوم، التي يشارك فيها وزيرا خارجية البلدين".