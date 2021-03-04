مكة.. اجتماعات تنسيقية لتسلم مباني مركز الضبط الأمني الجديد بالشميسي

واجهة معمارية حضارية لخدمة القادمين لمكة من الحجاج والمعتمرين والزائرين

عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة اجتماعاً تنسيقياً اليوم بمقر مشروع تطوير مركز الضبط الأمني بالشميسي الجديد على طريق ‫مكة ‫- جدة‬ السريع. لمناقشة آلية تسليم المباني للجهات الأمنية والخدمية للبدء في تشغيلها وتجهيزها للاستفادة منها مع بدء افتتاح المشروع.



جاء ذلك بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة المهندس أحمد العارضي واللواء عبدالعزيز المسعد قائد القوات الخاصة لأمن الطرق ووكيل أمين العاصمة المقدسة المهندس زهير سقاط وعدد من القيادات الأمنية بالمنطقة ومندوبين من وزارة المالية ووزارة النقل.



ويعد هذا المشروع النموذجي الذي يلبي الطموح واجهة معمارية حضارية لخدمة القادمين لمكة المكرمة من الحجاج والمعتمرين والزائرين وتسهم بالتيسير على القادمين لمكة المكرمة بتقليص فترة الانتظار خلال أوقات الذروة، كما روعي فيه أن يشتمل على عدد 16 مسارًا مزودة بأحدث الأنظمة التقنية بهدف تقنين عملية فرز المركبات ومكاتب إدارية ومسجد ومباني نوعية وسكنية للعاملين لعدد من الأجهزة الأمنية والحكومية التي تقدم الخدمة لسالكي الطريق.