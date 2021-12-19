اختتام فعاليات ماراثون "حركية" الأول بمشاركة 44 متسابقًا

بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2021

اختتمت يوم أمس، فعاليات ماراثون "حركية" الأول، الذي نظمته جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2021، باستضافة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

جاء ذلك، بمشاركة 44 متسابقًا من ذوي الإعاقة الحركية، من جميع مناطق المملكة، وبرعاية من شركة سمامة، وبحضور نائب رئيس مجلس إدارة "حركية" عسكر الحارثي، ومدير عام الجمعية، محمد الحمالي، وعميد شؤون الطلاب، الدكتور أحمد الأحمد، وعدد من وجهاء المجتمع.

وقد تُوّج الفائزون الأوائل بالجوائز، كما نال بقية المشاركين جوائز تقديرية.

جاء في المركز الأول المتسابق مشاري الدبيني، وحصل على جوال آيفون، فيما حصل المتسابق الثاني يوسف جامع على مبلغ مالي قدره 3000 ريال.

وجاء في المركز الثالث الحميدي الحربي، وحصل على مبلغ 2000 ريال، وحقق المركز الرابع المتسابق فهد بن حاذور وحصل على 1500 ريال.

وجاء في المركز الخامس المتسابق مبارك عامر الدوسري، وحصل على مبلغ 1000 ريال.

كما قُدّمت هدايا للمشاركين، ودروع للجهات الداعمة لماراثون حركية الأول.

يُذكر أن أعمار المتسابقين تتراوح بين 25 ـ 65 سنة ـ قطعوا خلال الماراثون مسافة 2000 متر.

وهدف الماراثون إلى إبراز مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وإحياء يومهم العالمي، وإشراكهم في فعاليات رياضية، لدمجهم في المجتمع، وإدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم وبث روح الحماس والتنافس لديهم.

وتسعى الجمعية لإشراك الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في مختلف المناسبات العامة والوطنية بهدف تمكينهم من خلال مساهمتها في تقديم حزمة من البرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية والبرامج النوعية التي تهدف إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتحسن جودة حياتهم في مختلف المجالات.

وقد شارك عدد من المجموعات التطوعية في الماراثون؛ ومنها مجموعة مسار للدراجات ومشاة الرياض؛ وذلك بهدف تحقيق الدمج المجتمعي ومشاركتهم لإخوانهم من ذوي الإعاقة الحركية هذه الفعالية.