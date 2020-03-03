"الصحة العمانية": تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس "كورونا"، وقالت الوزارة إن الإصابات بالفيروس مرتبطة بالسفر إلى إيران، مشيرة إلى أن 4 من المصابين يحملون الجنسية الإيرانية، فيما يحمل الآخران الجنسية العمانية.
وأفادت "الصحة" بأن عدد المصابين المسجلين في السلطنة بلغ 12 حالة.
مرتبطة بالسفر إلى إيران.. الإجمالي 12 حالة
أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عُمان اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بمرض فيروس "كورونا"، وقالت الوزارة إن الإصابات بالفيروس مرتبطة بالسفر إلى إيران، مشيرة إلى أن 4 من المصابين يحملون الجنسية الإيرانية، فيما يحمل الآخران الجنسية العمانية.
وأفادت "الصحة" بأن عدد المصابين المسجلين في السلطنة بلغ 12 حالة.