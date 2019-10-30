ولي العهد يلتقي رئيس النيجر ويبحث أوجه التعاون الثنائي والفرص الواعدة لتطويره

بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية والتعاون في مكافحة الإرهاب

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم فخامة رئيس جمهورية النيجر إيسوفو محمدو.

وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون الثنائي بين البلدَيْن، والفرص الواعدة لتطويره في شتى المجالات، بما فيها الجوانب التنموية والاستثمارية، والتعاون في مكافحة الإرهاب.

حضر اللقاء الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ورئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية النيجر تركي العلي.

فيما حضره من جانب النيجر رئيس ديوان رئاسة الجمهورية محمدو أحمودو، ووزيرة التخطيط عائشة بولاما كاني، ووزير الصناعة مالم زنيدو أميرو، وسفير جمهورية النيجر لدى السعودية أبوبكر دان سوكوتو.