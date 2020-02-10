نائب أمير جازان يدعم مزارعي "الداير".. مليون ريال لأفضل مزرعة "بن"

وجّه الجميع بالعمل الجاد والمخلص ومضاعفة الجهود خلال السنوات القادمة

كرم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، بمكتبه بالإمارة اليوم، الفائزين الثلاثة الأوائل بجائزته لأفضل مزرعة "بن" نموذجية للعام الحالي 1441هـ، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية مليون ريال موزعة على ثلاثة فائزين.



وحقق جائزة المركز الأول لأفضل مزرعة نموذجية المزارع جبران بن محمد يحيى الخالدي المالكي والبالغ قيمتها 500 ألف ريال، فيما حقق المزارع جابر بن أحمد السلمي المالكي جائزة المركز الثاني بقيمة 300 ألف ريال، وفاز بالمركز الثالث المزارع فرحان بن حيان يحيى المالكي بقيمة 200 ألف ريال.



ونوّه نائب أمير منطقة جازان بدور المزارعين والجهات المشاركة والمنظمة في إنجاح مهرجان البن السابع الذي استضافته محافظة الداير، ولقي صدى واسعاً على المستوى المحلي والإقليمي.



ووجه نائب أمير جازان الجميع بالعمل الجاد والمخلص ومضاعفة الجهود خلال السنوات القادمة؛ سعياً لتحقيق المزيد من النتائج بما يسهم في التعريف بمنتج البن وأهمية الزراعية والاقتصادية والاستثمارية كأحد أهم المنتجات التي تمتاز بها منطقة جازان.



من جانبه، قدم محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة شكره وتقديره للأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ونائبه على دعمهما الدائم والسخي لمزارعي البن بمختلف محافظات القطاع الجبلي بالمنطقة، مثمناً إقرار الجائزة التي كان لها أثر بالغ في تشجيع زراعة البن وتحفيز المزارعين للاهتمام بالبن وزراعته بمدرجات جبال جازان الزراعية.



وأكد "ابن لبدة" أنه تمت مراعاة العديد من المعايير وأساليب التقييم في وضع الجائزة، تنفيذاً لتوجيهات نائب أمير المنطقة، بما يحقق النفع منها في تشجيع الحركة الزراعية والارتقاء بالأعمال الزراعية في المحافظة وتأهيل المزارعين بشكل احترافي وتشجيع روح التنافس الإيجابي بين المزارعين.



وأشار إلى أن من أهم شروط المنافسة على الجائزة أن يكون لدى المتقدم للجائزة أكثر من 100 شجرة بن مثمرة، 50% منها يتجاوز عمرها خمس سنوات، وأن تكون المزرعة ضمن النطاق الإداري لمنطقة جازان وفي مواطن الاستزراع وفق المعايير العلمية، وألا يكون في ملكية المزارع المتقدم أي أشجار غير مرغوب في زراعتها.