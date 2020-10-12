الإمارات: 1064 إصابة جديدة بكورونا

1271 حالة شفاء ترفع الإجمالي لـ 98555

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عن تسجيل 1064 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، موضحة أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 107293 حالة.

وكشفت الوزارة عن إجرائها 78483 فحصاً جديداً خلال الـ24 الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

أشارت الوزارة إلى وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 446 حالة.

ولفتت إلى شفاء 1271 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليكون مجموع حالات الشفاء 98555.