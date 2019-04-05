شاهد.. موجة ماطرة تجتاح الأفلاج وتسيل على أثرها الشعاب

لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة لهطول الأمطار

شهدت محافظة الأفلاج وعدد من المراكز التابعة لها مساء أمس هطول أمطار متوسطة سالت على أثرها بعض الشعاب.

حيث اجتاحت محافظة الأفلاج وبعض المراكز التابعة لها مساء أمس الخميس، موجة ماطرة، سال على أثرها بعض الشعاب: بالأحمر والهدار وستارة والغيل وغيرها من مراكز وهجر المحافظة.

فيما لا تزال السماء ملبدة بالغيوم والبرق يشاهد من جميع الاتجاهات للمحافظة والفرصة مهيأة لهطول المزيد من الأمطار.