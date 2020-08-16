إصابات "كورونا" في تونس ترتفع إلى 2.107

أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 81 إصابة محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ارتفع إلى 2.107 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 54 حالة.
تسجيل 84 حالة جديدة خلال 24 ساعة
أفادت وزارة الصحة التونسية، اليوم (الأحد)، بتسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 81 إصابة محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأضافت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس، ارتفع إلى 2.107 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 54 حالة.