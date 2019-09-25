"مدني جازان" يدعو للحذر واتخاذ التدابير والاحتياطات

عقب تنبيه "الأرصاد" من أمطار رعدية ورياح سطحية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

ونبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على منطقة جازان، تشمل محافظات: (أبو عريش، والداير، والعارضة، وصامطة، وفيفا)، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.