بعد السيطرة عليه.. نيوزيلندا تعاود رفع قيود كورونا الأسبوع المقبل

استثنت السلطات أوكلاند بؤرة تفشي الموجة الثانية من الإصابات

من المقرر أن تعيد نيوزيلندا رفع القيود كافة، التي فرضتها على البلاد في أعقاب الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا الجديد، في الثلث الأخير من شهر سبتمبر الجاري.

ووفقاً لتقارير سترفع نيوزيلندا القيود والإجراءات التي فرضتها في كل أنحاء البلاد بسبب وباء "كوفيد-19" في 21 سبتمبر، واستثنت السلطات النيوزيلندية مدينة أوكلاند؛ أكبر مدن البلاد، وبؤرة تفشي موجة ثانية من الإصابات بالفيروس.

ووفق "سكاي نيوز" قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن؛ إنه ستتم مراجعة القيود في أوكلاند الأسبوع المقبل.

وأضافت أرديرن أنه تقرر أيضاً تخفيف شروط التباعد في الطائرات ووسائل النقل العام الأخرى، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.

يشار إلى أن السلطات الصحية في نيوزيلندا سجلت في الرابع من سبتمبر الجاري أول حالة وفاة بـفيروس كورونا منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون إصابات أو وفيات بالفيروس منذ 28 مايو الماضي.

واعتبرت تلك الوفاة، الأولى من موجة التفشي الثانية، التي صارت تعرف بـ"مجموعة أوكلاند"، التي تم ربط 152 شخصاً بها.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت صباح اليوم الإثنين، تسجيل رقم قياسي لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بأنحاء العالم بلغ 307 آلاف و930 حالة إجمالاً خلال 24 ساعة.

وذكرت المنظمة على موقعها الإلكتروني أن الهند والولايات المتحدة والبرازيل سجلت أكبر الزيادات في حالات الإصابة بالفيروس.