كورونا في العراق.. 4618 إصابة جديدة و26 وفاة و4137 حالة شفاء

سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1264301 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، لتصل حالات الوفاة إلى 16762 حالة، فيما تم تسجيل 4137 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1180713 حالة.
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 4618 إصابة جديدة بفيروس كورونا, ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1264301 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 26 حالة وفاة جديدة، لتصل حالات الوفاة إلى 16762 حالة، فيما تم تسجيل 4137 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 1180713 حالة.