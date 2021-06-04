"تنامي" تطلق منصة أول 100 يوم للجمعيات الناشئة

تقدم خدمتها مجانًا وفق الدليل الإرشادي لـ"الموارد"

أطلقت الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" منصة 100 يوم إحدى منصات "تنامي تك" التي تعد أول منصة متكاملة لتقديم الخدمات الإلكترونية التفاعلية، والتي تهدف إلى تمتين القطاع غير الربحي عبر حلول مبتكرة.

وبدأت الانطلاقة التجريبية لمنصة 100 يوم المعرفية، كمنصة مجانية تسعى لدعم الجمعيات الأهلية الناشئة لاجتياز خطة المائة يوم وتحقيق جميع متطلباتها وفق الدليل الإرشادي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

https://100yom.com

وتحوي منظومة "تنامي تك" ست منصات تفاعلية تشمل تطبيق "جدير" تطوع الخبراء، منصة خطة 100 يوم، المجتمعات المهنية، منصة حوكمني، منصة مُعين، منصة الروزنامة، إضافة إلى منصة مسرعة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج" ومنصة حاضنة الأعمال للمنظمات غير الربحية "سراج +" .

وتعد الجمعية الخيرية لتطوير العمل التنموي "تنامي" جمعية أهلية مرخصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتصريح رقم 807. وتُعد من أوائل الجمعيات المتخصصة في تطوير وتمكين القطاع غير الربحي في المملكة.

وتأصلت جذورها في القطاع الثالث، وأثبتت حضورها في تطوير العمل التنموي خلال فترة زمنية وجيزة مستندة إلى مخزون خبرات وتجارب سنوات طويلة اكتسبها فريق عمل "تنامي".