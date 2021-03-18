الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز

سيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة في مدينة الرياض

أعلن الديوان الملكي في بيان له وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وسيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة، في مدينة الرياض.
وفيما يلي بيان الديوان الملكي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6/ 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

2

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442 04:17 PM

سيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة في مدينة الرياض

الديوان الملكي: وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 4,184

أعلن الديوان الملكي في بيان له وفاة الأمير بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي، وسيصلى عليه يوم غدٍ الجمعة، في مدينة الرياض.
وفيما يلي بيان الديوان الملكي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ بندر بن ذعار بن تركي بن عبدالعزيز بن تركي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – يوم غد الجمعة الموافق 6/ 8 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021