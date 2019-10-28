"حمد السويلم" يحتفل بزواج ابنه "رائد"

احتفل رئيس المجلس البلدي لمحافظة ثادق، حمد بن دباس السويلم، الأربعاء الماضي، بزواج ابنه "رائد".

أقيم الحفل في قصر الرياض للاحتفالات، بحضور وجهاء من المجتمع ولفيف من الأهل والأقارب والأصدقاء الذين قدموا التهاني والتبريكات بهذه المناسبة.

"سبق" تبارك للعروسين، وتتمنى لهما حياة زوجية سعيدة.