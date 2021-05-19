هيئة الطيران المدني تخصّص بوابة إلكترونية لتسجيل بيانات "المحصنين" القادمين للمملكة

من غير المواطنين والفئات المستثناة ما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول للسعودية

أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني، تعميماً إلى جميع شركات الطيران العاملة بمطارات المملكة، بشأن تسجيل بيانات المسافرين المحصنين القادمين قبل وصولهم إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة على البوابة الإلكترونية المخصصة لتسجيل اللقاح إلكترونياً للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية المختلفة، وذلك من خلال الرابط الإلكتروني: https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home.

وتتيح البوابة تسجيل اللقاح إلكترونياً للمسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة، وتسجيل بياناتهم الخاصة بالتحصين إلكترونياً، ما يسهم في تسهيل إجراءاتهم عند الوصول، وذلك لمَن أتمّ جميع الإجراءات النظامية للقدوم للمملكة.

تأتي الخدمة بمشاركة وزارة الداخلية، والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ووزارة الصحة، وشركة علم.

ومن المقرر أن تسهم البوابة في ربط معلومات المسافرين مباشرة مع تطبيق "توكلنا"، لإنهاء إجراءات دخول جميع القادمين إلى المملكة من جميع المنافذ الدولية للمملكة الجوية والبحرية والبرية من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها.

وأكّد التعميم، ضرورة تسجيل جميع المسافرين المحصنين القادمين إلى المملكة من غير المواطنين السعوديين والفئات المستثناة في البوابة الإلكترونية المخصّصة لتسجيل اللقاح إلكترونياً، مع الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة.