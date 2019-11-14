تتحرك فجأة في وضع الوقوف التام.. "التجارة" تستدعي 483 سيارة هوندا

أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 483 مركبة هوندا "ODYSSEY" موديل 2018 - 2019.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية وجود ارتخاء في شد كابل البطارية، مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة، ويؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ في وضع الوقوف التام.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل؛ لإجراء اللازم مجاناً.وزارة التجارة والاستثمار استدعاء
ارتخاء في شد كابل البطارية مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة
أعلنت وزارة التجارة اليوم عن #استدعاء 483 مركبة هوندا "ODYSSEY" موديل 2018 - 2019.
وقالت الوزارة: إن الاستدعاء جاء بسبب احتمالية وجود ارتخاء في شد كابل البطارية، مما يؤثر على النظام الكهربائي لناقل الحركة، ويؤدي إلى تحرك المركبة بشكل مفاجئ في وضع الوقوف التام.
ودعت الوزارة للتواصل مع الوكيل؛ لإجراء اللازم مجاناً.