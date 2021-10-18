وزارة الرياضة تُصدر بروتوكول الصالات والمراكز الرياضية.. تعرَّف عليه

بعد أن رفعت الطاقة الاستيعابية إلى 100%

أصدرت وزارة الرياضة التعليمات الخاصة ببروتوكول دخول الصالات والمراكز الرياضية بعد أن رفعت الطاقة الاستيعابية إلى 100% في جميع المنشآت الرياضية؛ إذ ألغت التباعد بين الأفراد والأجهزة، وسمحت للمنشأة بالعمل بكامل الطاقة الاستيعابية، مع الإبقاء على لبس الكمامة للعاملين داخل الصالات والمراكز الرياضية.

وفيما يأتي الاشتراطات الخاصة ببروتوكول الصالات والمراكز الرياضية:

-إلغاء التباعد بين الأفراد والأجهزة، والسماح بكامل الطاقة الاستيعابية للمنشأة، مع الحرص على لبس الكمامة إلا عند ممارسة الرياضة.

- إلزام العاملين بلبس الكمامات عند الوجود داخل الصالات والمراكز الرياضية.

- تشجيع كبار السن والمرضى من ذوي الأمراض المزمنة على عدم الحضور.

- عدم السماح بالدخول للمشتركين الذين لا يرتدون الكمامات، أو توفيرها لهم .

- منع ارتداء واستخدام الملابس والأطقم الرياضية التي يتشارك فيها اللاعبون، والتشديد على المشتركين بجلب ملابسهم الخاصة معهم.

- تشجيع اللاعبين على استخدام أدواتهم الرياضية الخاصة، مثل مضارب التنس والاسكواش والجولف، وغيرها.

- عدم تمكين أي شخص من العاملين في حال كان لديه أعراض مشابهة للإنفلونزا (سخونة، سعال، سيلان الأنف واحتقان الحلق) من العمل أو دخول المنشأة.

- الحرص على التهوية الجيدة في جميع الأماكن، خاصة أماكن التجمع، وتقليل درجة الحرارة بشكل عام، وفي صالات التدريب بشكل خاص.