حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من طن وربع حشيش مخدر بالمناطق الجنوبية

والقبض على المتورطين فيها وعددهم ثمانية وأربعون شخصاً

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية أسفرت، بتوفيق الله، خلال شهر شوال من عام ١٤٤٠هـ، عن إحباط عدة محاولات لتهريب ما مجموعه (1273) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر.

وأضاف أنه تم القبض على المتورطين فيها وعددهم (48) شخصاً، بينهم (28) متهماً من الجنسية الإثيوبية، و (15) متهماً من الجنسية اليمنية، و(3) متهمين من الجنسية الصومالية، و (2) سعوديا الجنسية، وذلك بعد رصد تجاوزهم الحدود الجنوبية للمملكة.

وبيّن المقدم القريني أنه تم إحالة المتهمين بعد إيقافهم والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم، إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية.

وأكد القريني أن رجال حرس الحدود سيتصدون، بعون الله وتوفيقه، بحزمٍ وعزيمةٍ عاليةٍ لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وسيبقون السد المنيع في وجه كل من يحاول تهريب هذه الآفة التي تستهدف شباب الوطن ومقدراته، والله ولي التوفيق.