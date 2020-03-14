"التجارة": يحق استرجاع المبلغ المدفوع من صالات الأفراح والاستراحات بعد قرار تعليق إقامة المناسبات

عند وجود خلاف يرفع المتضرر بلاغًا على مركز بلاغات المستهلك 1900 أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"

كشفت وزارة التجارة عن أنه يحق استرجاع المبلغ المدفوع من صالات الأفراح والاستراحات بسبب قرار تعليق إقامة المناسبات.

وأضافت وزارة التجارة: "‏وفي حال وجود خلاف، ارفع بلاغك على مركز بلاغات المستهلك 1900، أو عبر تطبيق بلاغ تجاري".

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرّح بأنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية التي أوصت بها الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية، في إطار الجهود الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد ومنع انتشاره، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم؛ فقد تقرر ابتداءً من يوم الجمعة 18 رجب 1441هـ الموافق 13 مارس 2020م، تعليق إقامة المناسبات في صالات الأفراح أو الاستراحات أو قاعات المناسبات والفنادق، حيث تتولى إمارات المناطق متابعة تطبيق القرار.

ودعت وزارة الداخلية الجميع إلى الالتزام بتنفيذ القرار حرصًا على حماية صحة المواطنين والمقيمين، والتزامًا بالإجراءات الوقائية الاحترازية الضرورية.