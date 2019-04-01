إزالة .. "أمانة مكة" تنهي معاناة أهالي وادي جليل مع حظائر الأغنام

تنفيذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة للحفاظ على الصحة العامة

ودّع أهالي حي وادي جليل بمكة المكرّمة، اليوم، حظائر الأغنام العشوائية التي كانت تتمركز بمقربة من حيّهم منذ سنوات، وتسبّبت في انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.

تفصيلاً؛ أعلنت أمانة العاصمة المقدسة - ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية - بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة والضبط الإداري، إزالة 15 حظيرة أغنام عشوائية مخالفة في وادي هميجة الواقع على امتداد الطريق الدائري الرابع بمكة المكرّمة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات أمين العاصمة المقدسة، بإزالة جميع حظائر المواشي الواقعة داخل النطاق العمراني، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وتحسين المشهد الحضري في المنطقة.

من جانبهم ثمّن عدد من السكان القريبين من تلك الحظائر العشوائية جهود الأمانة في رفع الضرر عنهم وإزالة الحظائر؛ نظراً لما سببته من انبعاث الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والبعوض.