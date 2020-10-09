"الغذاء والدواء" تنصح بتأجيل فحص سرطان الثدي إلى ما بعد انتهاء فترة الرضاعة الطبيعية

طالبت بعدم استخدام مزيلات العرق أثناء الفحص

نصحت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتأجيل فحص #سرطان_الثدي بجهاز الماموجرام، إلى ما بعد انتهاء فترة الرضاعة الطبيعية.

جاء ذلك في تغريدة لـ"الغذاء والدواء" على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

كما طالبت بعدم استخدام مزيلات العرق أثناء فحص سرطان الثدي بالماموجرام؛ لضمان الحصول على نتائج دقيقة وصحيحة.