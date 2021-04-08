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قال إن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين من قِبل الميليشيا تُعدُّ جرائم حرب

"التحالف": اعتراض وتدمير "مسيَّرة مفخخة" أطلقها الحوثي تجاه خميس مشيط

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أعلنت قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط.

وتفصيلاً، قال "التحالف" إن المحاولات العدائية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية من قِبل الميليشيا الحوثية تعدُّ جرائم حرب.

وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".