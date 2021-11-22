"الأراضي البيضاء": 15 يومًا على انتهاء مهلة تسجيل الأراضي في الأحساء

غرامة عدم التسجيل قد تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض

أعلن برنامج "الأراضي البيضاء" عن قرب انتهاء المهلة النظامية المحددة لتسجيل الأراضي البيضاء الواقعة داخل النطاق الجغرافي في محافظة الأحساء، وذلك بعد إعلان البدء بتطبيق المرحلة الأولى لرسوم الأراضي في الأحساء يونيو الماضي.

وأوضح البرنامج أن هذا الإعلان يهدف إلى التأكيد على ملَّاك الأراضي البيضاء الخاضعة للنظام في الأحساء، بحسب النطاق الجغرافي المعلن عنه مسبقًا، بتسجيل أراضيهم في البوابة الإلكترونية لرسوم الأراضي البيضاء (idlelands.housing.gov.sa) قبل انتهاء المهلة في السابع من شهر ديسمبر المقبل؛ تجنبًا لفرض غرامة عدم التسجيل التي قد تصل إلى 2.5% من قيمة الأرض، بالإضافة إلى فرض الرسوم على أراضيهم.

وأكد البرنامج أن نتائج الدراسات التي أجراها فريق البرنامج بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة الماضية، أثمر عنها تطبيق النظام في عدد من المدن والمحافظات، حيث طُبِّقت المرحلة الأولى للأراضي البيضاء التي تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر، الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المدينة المنورة وحاضرة عسير والطائف ومنطقة جازان وتبوك والأحساء، على أن يمتد لمدن أخرى سيُعلَن عنها وعن تفاصيل تطبيق الرسوم فيها خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى إجراء وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مراجعة دورية للوضع في أي مدينة لتقرير تطبيق الرسوم على الأراضي فيها أو تعليق التطبيق أو تطبيق مرحلة أو أكثر لتجاوز مرحلة معينة والانتقال للمرحلة التالية في المدينة ذاتها.