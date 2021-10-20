تحت شعار "القائد الطموح".. "صحة الطائف" تطلق جائزة لمديري مراكز الرعاية

لتأصيل الإبداع القيادي وقياس التميز الإداري وخلق ثقافة المنافسة

أعلنت الشؤون الصحية بمحافظة الطائف عن جائزة "القائد الطموح" لمديري مراكز الرعاية الصحية.

وذكرت الشؤون الصحية أن الهدف من الجائزة هو تشجيع مديري المراكز الصحية الأولية، وكذلك تأصيل الإبداع القيادي، وقياس التميز الإداري، وخلق ثقافة المنافسة لدى القياديين، كما ستساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين إلى أعلى مراتب الرضا؛ ليتحقق ما يتوق إليه جميع مراجعي مراكز الرعاية الصحية الأولية.

وأشارت إلى أن الجائزة اشتملت على العديد من المعايير؛ منها نتائج تقارير الزائر السري وعدد بلاغات ٩٣٧ وعدد بلاغات تذاكر القيادة والتحكم، ونتيجة مؤشر تجربة المريض والمبادرات الإبداعية.