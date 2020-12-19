بالفيديو .. مواطنون: توفير لقاح كورونا أبهج الجميع.. وبشارة بانفراج الأزمة

رفعوا الشكر للقيادة وأكدوا أن صحة الجميع محل عناية الملك وولي العهد

نوه عدد من المواطنين والمقيمين بمدينة تبوك بالجهود التي قدمتها السعودية منذ بدء جائحة كورونا من توفير السبل كافة لحماية وصحة وسلامة الناس، مشيرين إلى أن القيادة الرشيدة بقراراتها التاريخية ضربت أروع الأمثلة في بذل الغالي والنفيس من أجل سلامة الإنسان.



وفي التفاصيل، نقلت عدسة "سبق" كلمات لعدد من المواطنين بمدينة تبوك، ظهرت خلالها مشاعرهم الفياضة الممزوجة بالفرح والامتنان عقب تلقيهم خبر بدء السعودية توفير لقاح كورونا، مؤكدين أن هذا الخبر أبهج الجميع، وهو بشارة خير لانفراج أزمة كورونا بالسعودية.



ورفع الجميع عبر منبر "سبق" الشكر وعظيم الامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على جهودهما في تذليل كل العقبات من أجل حماية الناس من وباء كورونا، لافتين إلى أن ما قُدم في السعودية منذ بدء الجائحة كان سببًا في قلة الوفيات وعدد المصابين.