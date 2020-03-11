"أردوغان" مواصلًا ابتزاز أوروبا: حدودنا مفتوحة للمهاجرين حتى تحقيق مطالبنا

اعترف بتعمّده الضغط على دول القارة لمساعدته في حرب إدلب

ذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الأربعاء)، أن بلاده ستبقى حدودها مفتوحة أمام المهاجرين واللاجئين الساعين للوصول إلى أوروبا حتى يستجيب الاتحاد الأوروبي.



وفي لهجة توشي بمواصلته ابتزاز أوروبا، قال "أردوغان" في خطاب متلفز: "سنواصل الإجراءات القائمة على الحدود إلى أن تتم تلبية كافة توقعات تركيا؛ ومنها حرية التنقل... وتحديث الاتحاد الجمركي والمساعدة المالية، بشكل ملموس"، وفقًا لـ"فرانس 24".



واعترف الرئيس التركي بأنه فتح الحدود للضغط على أوروبا كي تقدم مزيدًا من المساعدة في النزاع السوري؛ حيث تشن تركيا عملية لرد هجوم للنظام على آخر معاقل الفصائل المسلحة في إدلب.



وأثار قرار تركيا نهاية فبراير (شباط) الماضي، إعادة فتح حدودها أمام اللاجئين؛ خلافًا مع بروكسل، وسجالًا حادًّا مع اليونان.



وأطلقت اليونان الغاز المسيل للدموع على آلاف المهاجرين الساعين لاختراق الحدود، واتهمت بضرب المهاجرين وأخذ مقتنياتهم في حال تمكنوا من العبور.