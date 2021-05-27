مصر تسجل 1151 إصابة جديدة بكورونا و629 حالة بكوريا الجنوبية

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت مصر 1151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و43 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالفيروس بلغ 257275 حالة من ضمنهم 188567 حالة تم شفاؤها، و14850 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 138.311 إصابة.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس تسجيل 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليبلغ إجمالي الوفيات من المرض 1.943 وفاة.