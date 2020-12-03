كورونا في 7 دول.. 800 وفاة جديدة بالمكسيك و698 بالبرازيل و479 بألمانيا و310 بفرنسا

الإصابات الجديدة.. 1208 في تونس و153 بموريتانيا و16 بالصين

أعلنت السلطات الصحية البرازيلية، يوم الأربعاء، تسجيل 698 وفاة و49.863 إصابة بفيروس كورونا المستجد في آخر 24 ساعة.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات في عموم البلاد إلى 174515، والإصابات إلى 6.436.650. وتشهد البرازيل ثالث أسوأ تفشٍّ للجائحة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند.

المكسيك

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأربعاء: إنها سجلت 11251 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و800 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و133 ألفًا و613 إصابة، والوفيات إلى 107565.

والإصابات المسجلة يوم الأربعاء من بين أكبر الإصابات اليومية التي سجلتها المكسيك منذ بدء الجائحة.

فرنسا

سجلت فرنسا 14064 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان لها: إن الحصيلة الإجمالية للإصابات ارتفعت إلى 2244635 حالة، كما سجلت السلطات الصحية 310 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في فرنسا إلى 53816.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 22046 حالة؛ ليصل الإجمالي في البلاد إلى مليون و106 آلاف و789 حالة.

وسجلت ألمانيا 479 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 17602 وفاة.

موريتانيا

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية عن تسجيل 153 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في موريتانيا بلغ 8 آلاف و863 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 179 وفاة.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1208 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و48 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس بلغ 99 ألفًا و280 إصابة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 3 آلاف و359 وفاة.

الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس: إن البر الرئيسي سجل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86567 حالة؛ بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.