أمريكا ترسل أنظمة دفاع جوي للعراق لحماية جنودها من أي هجوم إيراني

تشمل مضادات للصواريخ الباليستية

أفاد قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم (الثلاثاء)، بأن الولايات المتحدة بصدد إرسال أنظمة دفاع جوي إلى العراق لحماية الجنود الأمريكيين في حال تعرضهم لأي هجوم إيراني.

وأضاف " ماكينزي" في جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، أن واشنطن بصدد إرسال أنظمة دفاع مضادة للصواريخ الباليستية إلى العراق على وجه الخصوص لحماية الجنود من أي هجوم إيراني محتمل آخر، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد ذكرت أنها تسعى للحصول على إذن من العراق لنقل أنظمة دفاع صاروخي من طراز باتريوت إلى هناك لتعزيز وسائل الدفاع عن القوات الأمريكية بعد هجوم صاروخي إيراني في الثامن من يناير (كانون الثاني) الماضي.