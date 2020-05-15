"إغاثي" الملك سلمان يواصل توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا بالأردن

للّاجئين السوريين والفلسطينيين هناك

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، توزيع السلال الغذائية الرمضانية على الأسر الأردنية والسورية والفلسطينية المتعفّفة والأكثر احتياجًا في الأردن، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وجرى توزيع 13,925 سلة غذائية رمضانية، استفاد منها 69,625 فردًا في محافظات: عمّان، وإربد، والكرك، والعقبة، والمفرق، والبلقاء، والزرقاء، والطفيلة؛ منها 2,706 سلال غذائية في عمّان، و3,261 سلة غذائية في الكرك، و1,051 سلة غذائية في المفرق، و1,405 سلال غذائية في إربد، و1,415 سلة غذائية في العقبة، و753 سلة في البلقاء، و2,143 في الزرقاء، 1,200 سلة غذائية في الطفيلة.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدّمها المملكة عبر المركز للّاجئين السوريين والفلسطينيين في الأردن، وكذلك الأسر الأردنية المتعفّفة خلال شهر رمضان المبارك.