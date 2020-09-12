مكة.. جولات تفتيشية للبيئة ترصد عددًا من المخالفات بالمنشآت البيطرية

تمثلت في عدم توفر تراخيص مزاولة المهنة ووجود طبيب غير متخصص

نفذت إدارة الثروة الحيوانية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة؛ جولات تفتيشية على المنشآت البيطرية بمكة، وتم ضبط ورصد عدد من المخالفات.

وتمثلت المخالفات في عدم توفر تراخيص للمنشآة، وترخيص مزاولة المهنة للطبيب البيطري ووجود طبيب غير متخصص؛ مما يعتبر مخالفًا لأنظمة ولوائح الثروة الحيوانية .

وطالب مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني، المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الاتصال على هاتف الوزارة رقم 8002472220، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.

يذكر أن الفرق الرقابية قامت بجولات رقابية وتفتيشية على عدد من المنشآت البيطرية في نطاق خدمات المكتب في العاصمة المقدسة، لمتابعة سير العمل بالمنشآت البيطرية والتحقق من تراخيصها والعاملين بها ومزاولة عملها حسب الأنظمة والتعليمات بهذا الشأن، كما ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة، الصيدليات البيطرية، بتوفير خدمات الدفع الإلكتروني للعملاء.