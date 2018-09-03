بعد فشلها في الحصول على استثناء أمريكي.. اليابان تتخذ هذا القرار مع إيران

طوكيو بدأت في البحث عن بدائل أخرى بينها دول في منطقة الشرق الأوسط

بعد فشل طوكيو في الحصول على استثناء أمريكي من العقوبات، يستعد عملاء النفط اليابانيون الرئيسيون لوقف واردات النفط الخام من طهران في أكتوبر المقبل، وسط مخاوف من أن واشنطن ستفرض عقوبات على الدول التي تستورد الخام الإيراني.

ونقلت "سكاي نيوز عربية" عن وكالة "جيجي برس" اليابانية، أن طوكيو لم تفلح في الحصول على استثناء أمريكي من العقوبات، في حال استمرت في شراء النفط الإيراني.

وتبحث اليابان حالياً استبدال إيران بمصدر آخر للنفط، منها دول في الشرق الأوسط.

وانسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو من الاتفاق النووي مع طهران، وبدأ الشهر الماضي في إعادة فرض العقوبات التي تمنع دولاً أخرى من التجارة مع إيران.

ويبدأ سريان المرحلة الثانية من العقوبات التي تستهدف قطاعي النفط والبنوك في إيران في 5 نوفمبر المقبل.