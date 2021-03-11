هل يُمنع أخذ الجرعة الأولى "فايزر" والثانية "أسترازينيكا".. "الصحة" تجيب

رداً على تساؤل لأحد المغردين حول الأثر الطبي للجرعتين المختلفتين

في استفسار لأحد المغردين حول: هل هناك مانع صحي من أخذ الجرعة الأولى من شركة والجرعة الثانية من شركة أخرى؟ أجابت وزارة الصحة عبر "937" أنه ينبغي أن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة للقاح.

وتفصيلاً؛ قال السائل: إذا أخذت الجرعة الأولى لقاح (فايزر) والجرعة الثانية لأي سبب كان أخذت (أسترازينيكا) هل هناك إشكالية؟ لتجيب "الصحة" بقولها: "ينبغي أن تكون الجرعات من نفس الشركة المصنعة للقاح".